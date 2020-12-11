قبلة وأحضان.. 20 صورة من فرح رنا سماحة

لايف ستايل

احتفلت المطربة رنا سماحة، أمس، بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب والذي يجمعهما علاقة صداقة قديمة، تطورت مع الوقت إلى علاقة عاطفية، حتى أعلنا خطبتهما في شهر أكتوبر الماضي.

وكان من بين الحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فقد أحيا الزفاف الفنان تامر حسني، ومصطفى حجاج، بينما كانت دينا هي البطلة الاستعراضية للزواج، مع الدي جي ياسر الحريري.

وكان من بين الحضور في حفل الزفاف أحمد جمال وريم البارودي وياسر فرج ونجوم ستار أكاديمي مينا عطا، وهايدي موسى ومحمد شاهين.

وأظهرت الصور لحظات رومانسية بين الثنائي، حيث قبلها سامر أمام الجميع واحتضنها، ورقص الثنائي مع دينا.

وكانت رنا سماحة قد أعلنت خطبتها لسامر بداية أكتوبر الماضي، وقالت حينها إنها ترغب في إقامة حفل الزفاف نهاية العام 2020.

وقالت رنا، إن سامر صديقها منذ 15 عاما خلال فترة دراستهما في معهد الموسيقى العربية، مشيرة إلى أنه في هذا الفترة أصدر ألبوما غنائيا وكان مشهورا، ثم بعدها شاركت في برنامج "ستار أكاديمي" واكتسبت شهرتها وظلا أصدقاء، إلى أن تحولت الصداقة إلى حب، وارتبطا رسميا.

وقب يومين احتفلت رنا سماحة بحنتها، وعبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت "رنا" مجموعة من القصص التي تظهر احتفالها بحنتها.

ظهرت رنا سماحة بأكثر من فستان احتفالا بالحنة، أحدها فستان أبيض وطرحة بيضاء تشير لكونها العروسة، ورقصت على نغمات الأغاني.

وفي "ستوري"، أخرى نشرت فيديو لها وهي ترقص مع صديقاتها بفستان فضي قصير، ووسط الاحتفال حضر العريس إلى الحنة واحتضن عروسته رنا سماحة، وسط تأثر الجميع ودموع العروسة.

يشار إلى أن رنا سماحة طرحت مؤخرا ألبوم "7 رجالة"، الذي يضم 10 أغاني صورت على طريقة الفيديو كليب، هي (خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك).