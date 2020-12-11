"تعب وقلة نوم".. 10 علامات إذا ظهرت عليك فأنت مصاب بمرض مميت

صحة

الاكتئاب مرض نفسي منتشر بشدة حول العالم، يتعدى مجرد الشعور بالحزن والانهيار المؤقت إلى ما هو أكثر من ذلك، الاكتئاب عادة ليس فترة بسيطة يمكن أن تمر على الإنسان، فقد وصفه من مر به بأنه يشبه "الثقب الأسود"، الذي تقع فيه ومن الصعب الخروج منه، ومعه يصبح الروتين اليومي صعبا وشبه مستحيل، وكل أمر بسيط يتحول إلى ضغط وعبء على المريض.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى الإصابة بمرض مميت، هو الاكتئاب بحسب موقع "سكاي نيوز" نقلا عن "هيلب غايد"، يستعرضها التقرير التالي..

علامات الإصابة بالاكتئاب

- الشعور بحالة من الضعف واليأس، يعتقد المصاب أنه لا شيء سيتحسن على الإطلاق مهما حدث، فيميل أكثر إلى الاستسلام أمام أفكاره السوداوية.

- فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة اليومية مثل الهوايات، وربما فقدان الرغبة الجنسية أيضا.

- فقد الشخص شهيته إلى الطعام، فيؤدي هذا التغيير إلى هبوط حاد في الوزن، ربما يصل إلى خسارة 5 في المئة من إجمالي الوزن، بشكل شهري.

- اضطراب النوم، سواء بعدم أخذ قسط كاف منه، أو الاستيقاظ في وقت مبكر من الصباح، أو من خلال الاستغراق في نوم طويل يزيد عن الحاجة.

- الانفعال وربما العدوانية في بعض الأحيان، الشخص المصاب قد لا يتساهل مع أي سلوك أو شخص، وسرعان ما تثور أعصابه، وهذا الأمر يؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعية.

- فقدان الطاقة، فيشعر بالتعب والإنهاك الجسدي طوال النهار، ويصبح في حاجة إلى مدة طويلة من أجل إنجاز أمور بسيطة كان يقوم بها في وقت قصير.

- الشعور بما يشبه الذنب وعدم القيمة، فيمعن المصاب في انتقاد نفسه، بسبب ما يراها أخطاء فادحة، كما لو أنه يعذب نفسه بلا جدوى.

- التهور والقيام بسلوك بالغ الخطورة مثل قيادة السيارة دون انتباه، أو ممارسة رياضات خطيرة، وهذا الأمر يهدد السلامة الجسدية وحتى الحياة.

- اضطرابات في التركيز فيصبح عاجزا عن اتخاذ القرارات بشكل عادي أو تذكر بعض الأشياء.

- آلام وتهيج في العضلات أو المعدة، وهذا معناه أن الأمر يصبح عضويا وليس مجرد حالة نفسية كما يتصور كثيرون.