4 نجمات بـ"الأبيض" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

اختُتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الخميس، بساحة دار الأوبرا المصرية، وسط تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء.

وطلّت أربع نجمان بفساتين باللون الأبيض على السجادة الحمراء لحفل الختام، وخطفت الأنظار، وهن كالتالي:

- أنستازيا:

ارتدت الراقصة الروسية أنستازيا، فستانا باللون الأبيض، مزودا بأكمام، وتميّز بوجود فتحة عند منطقة الصدر ومنطقة الخصر، ومزودًا بأزرار عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مريم الخشت:

ارتدت الفنانة مريم الخشت فستانا باللون الفضي، بقصة الكب، متعدد الأدوار، وتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مريم مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا للخلف، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وحلق.

- ريهام عبد الغفور:

ارتدت الفنانة ريهام عبد الغفور فستانًا كلاسيكيًا ذو قصة مختلفة، فالجزء الأعلى بدون أكمام، مزيج بين اللونين الأبيض والأسود، بينما الجزء الأسفل من الفستان باللون الأسود اللامع، ونسقت مع إطلالتها شنطة وحذاء باللون الأسود اللامع، واختارت المكياج الهادئ مع قصة شعر تضفي على إطلالتها طابع أنثوي رقيق.

واعتمدت ريهام مكياجا باللون الأحمر، وتسريحة شعر بسيطة، كما استخدمت الحلق كإكسسوار يتناسب مع قصة الفستان ولونه اللامع.

- رانيا يوسف:

طلت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا باللون الأبيض، مزودًا بأكمام، وشفافًا من أعلى، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق كبيرة، و اعتمدت رانيا مكياجًا قويًا، واختارت رانيا تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.