ما هو الشلل الدماغي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور توماس بيشر إن الشلل الدماغي هو اضطراب حركي يحدث بسبب الأضرار، التي تلحق بالمخ في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرا إلى أنه يعد أكثر الأسباب شيوعا للإعاقات الحركية في مرحلة الطفولة والمراهقة.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن الشلل الدماغي يمكن أن يصيب الطفل وهو لا يزال في الرحم أو أثناء الولادة أو بعد الولادة بأربعة أسابيع، موضحا أنه غالبا ما يحدث بسبب نقص الأوكسجين أثناء الولادة أو نزيف المخ لدى الأطفال المبتسرين.

وإلى جانب الإعاقات الحركية يمكن أن يعاني الطفل من اضطرابات النمو ومشاكل التواصل والإعاقات الذهنية والصرع.

ومن جانبها أشارت البروفيسورة الألمانية بيتينا فيستهوف إلى أهمية التشخيص المبكر للشلل الدماغي؛ فعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من الشلل الدماغي، إلا أنه يمكن الحد من العواقب الوخيمة المترتبة عليه.

وأوضحت أخصائية جراحة العظام والأعصاب لدى الأطفال أن البرنامج العلاجي يشمل الأدوية والعلاج الطبيعي وعلاج مشاكل الكلام والأجهزة التقويمية والكراسي العلاجية والكراسي المتحركة. وفي بعض الحالات قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.

وبالإضافة إلى ذلك يلعب العلاج النفسي دورا مهما في تخفيف الآثار النفسية المترتبة على الشلل الدماغي.