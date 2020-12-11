مواصفات "تي شيرت" أحمد الفيشاوي.. ثمنه 10 آلاف جنيه وبـ"ترتر"

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ارتدى الفنان أحمد الفيشاوي أمس، خلال حضوره فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، تي شيرت من اللون الأسود، قطن تحت بليزر من اللون الرمادي، مفتوح، ونظارة شمسية سوداء.

التي شيرت الذي ارتداه الفيشاوي مصنوع من القطن الأسود، ومن ماركة PHILIPP PLEIN، ويباع عبر مواقع الإنترنت بسعر يصل إلى 550 يورو، أي ما يعادل أكثر من 10 آلاف جنيه مصري، ويتميز التي شيرت بأنه مطرز بالـ"ترتر"، المكون لشكل "دب".

وتعرض الفيشاوي بسبب ملابسه إلى انتقادات فهو دائما ما يتعرض لها سواء بسبب التاتو، أو ملابسه وهيئته، وارتدائه حلق.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي ترك زوجه في فاعليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أمس، وظلت تبحث عنه بعد مشادة بينهما لم يتبين سببها.

وارتدت زوجته فستان قصير مقفول من اللون الأسود.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أنه أقيم حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.