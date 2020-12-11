ابرزهن زينب غريب.. أسوأ إطلالات الفنانات في ختام "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

ظهرت بعض النجمات على السجادة الحمراء أمس خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالات خيبت آمال الكثيرين، والذين توقعوا أن تكون تلك الليلة مشعة بأزياء أنيقة تتناسب مع المهرجان، حيث كتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات سلبية عليها، وتداولوا بالانتقاد.

يرصد "هُن" أسوأ إطلالات الفنانات في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وفقا لآراء الجمهور.

كانت إطلالة رانيا يوسف غير موفقة حيث أطلت بفستان أبيض ذو بطانة صدر ومفتوح من الساق، والشعر غير موفق، والمكياج لا يتناسب مع إطلالتها.

وكانت من بين التعليقات، "غير موفقة ومتعمدة تعمل جدل".

زينب غريب

ظهرت الفنانة زينب غريب بإطلالة جريئة، ارتدت فستانا قصيرا والجزء العلوي جاء ببطانة بسيطة أما بطنها فكانت مكشوفة، مما لفت الأنظار.

كما جاء تنسيق الفستان مع الشعر والحذاء غير موفق، فظهرت في النهاية بإطلالة غير مناسبة.

أروى جودة

اختارت الفنانة أروى جودة، إطلالة جريئة بفستان عار من منطقة الظهر، ومفتوح من الساق.

وأقيم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية، وشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.