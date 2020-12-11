انتقادات بالجملة لإطلالة رانيا يوسف الجريئة: لازم تلفتي النظر (صور)

لايف ستايل

تألقت أمس الفنانة رانيا يوسف ببهجتها المعتادة على السجادة الحمراء، مرتدية فستان من اللون الأبيض والبيج والذهبي اللامع، رقصت وسارت على الرد كاربت بثقة النجوم، ولكن وثق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 عودتها للجرأة مرة أخرى بعدما ظهرت أكثر من ظهر بملابس محتشمة وعادية.

الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف تميز بأنه ضيق عند منطقة البطن، والخسر، من اللون الأبيض فأبرز تفاصيل جسدها، مفتوح فتحة "هوليوود" كبيرة من الأمام كاشفا عن ساقيها، أما الجزء الأكثر جرأة فكان في منطقة الصدر.

الفستان كان من اللون البيج المزيد بخطوط ذهبية رفيعة على الأكتف والصدر والذراعين، وتميز بأنه شفاف كشف عن بطانة داخلية أبرزت الصدر بشكل كبير حتى إن لم يكن بشكل فج.

الفستان من تصمم مصمم الأزياء يوسف الجاسمي المعروف بـ جسميكو، أما الشعر فكان من تصفيف، يسري العبد، والمكياج بأنامل كرين حنفي والمجوهرات جلامور.

إطلالة رانيا يوسف تعرضت للكثير من الانتقادات، سواء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أو صانعي الموضة، ومن بنيهم ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، والذي نشر انتقاده لها عبر صفحته الشخصية "شرطة الموضة"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب إيلي، "رانيا بكل المهرجان كانت إطلالاتها جيدة وفيها تحسن، وعلى قد ما مدحناها خربتها بالختام!، فيني أفهم شو وضع الـ cups عند الصدر؟ لا ومش واحدة على كل جهة. كأنه فيه 2، كأنه القماش الأبيض رقيق وشفاف زيادة؟".

وأكمل انتقاده، "والتصميم déjà vu؟ و الشعر مش موفق؟ والمكياج سيئ جدا خصوصا كونتور الانف يلي مش مدموج والـ eyeshadow فوق العيون؟ لا لا يا رانيا ما توفقتي بالختم! بعطي الإطلالة 1/10؟".

وتعرضت رانيا يوسف لانتقادات كذلك من رواد مواقع "السوشيال ميديا"، فكان من بين التعليقات، "القصة بالجسم والعمر والمكياج مش بس بالإطلالة لازم تلفت نظر بغض النظر عن التلوث البصري الي بنشوفه منه"، و"تتعمد تختار فساتين تثير الجدل حتى تكون ترند أي مهرجان تروحله.. نوع من أنواع الفرقعة".