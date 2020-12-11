الامارات | الكاكاو ... صديق العقول اليقظة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكاكاو ... صديق العقول اليقظة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف علماء بريطانيون وأمريكيون في مقال نشرته مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" أن المواد العضوية الموجودة في حبوب الكاكاو، تساعد بشكل كبير في تحسين اليقظة الذهنية وتقوية الأوعية الدموية.

وشارك في التجربة العلمية الحديثة 18 بالغًا خالين من الأمراض، تناواوا الكاكاو مع جزء أكبر من "الفلافانول"(مضادات أكسدة توجد في حبوب الكاكاو)، ثم بجزء مخفض، وكان على المشاركين بعد تناول الكاكاو، أن يتنفسوا الهواء بثاني أكسيد الكربون، مما سمح للدم بحمل نسبة متزايدة من الأكسجين إلى الدماغ.

وبالتوازي مع هذه الخطوة، طُلب من المشاركين في الاختبار حل المشكلات المنطقية. من ثم، وخلال التجربة، قام العلماء بقياس مستوى الأكسجين في القشرة الدماغية للمشاركين ليتضح أن أداء المشاركين فيها كان أفضل في المهام الموكلة إليهم بعد تناول نسبة متزايدة من مركبات "الفلافانول".

توجد مادة الفلافانول أيضًا في الشاي والعنب والتفاح، إذ توصل الخبراء الأمريكيون والبريطانيون إلى استنتاج مفاده أن استخدام هذه المنتجات له تأثير إيجابي على النشاط الذهني وعلى تقوية جدران الأوعية الدموية، كما يساعد هذا الأمر بدوره على تجنب الإصابة بالخرف في الشيخوخة.

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