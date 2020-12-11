الامارات | 5 فوائد لـ"حمية الكيتو" على حياتنا اليومية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب بداية العام الجديد يبحث كثيرون عن طرق مبتكرة لبداية أسلوب حياة صحي ومعتدل. وهنا تقدم فرانسوا كروسبي مؤسس علامة كيتو غوديز 5 من أبرز فوائد حمية الكيتو والتي أثبتت فاعليتها في إنقاص الوزن والحد من استهلاك السكر. يساعد نظام الكيتو على التقليل من نسبة السكر في الدم وزيادة الكيتونات إضافة إلى تعديل حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالي إنقاص تخزين الدهون بالجسم . يساعد نظام الكيتو على حماية المعدة من التعرض إلى الانتفاخات والتشنجات والغازات، وبالتالي التقليل من اضطرابات الجهاز الهضمي . يساعد على تعزيز عملية الأيض ومضادات الأكسدة وتحسين القدرات الدماغية والعصبية في الجسم . يساعد على تعزيز طاقة الجسم وتنظيم الجوع وذلك بسبب استهلاك سعرات حرارية نافعة وتجنب السعرات الثقيلة على الجسم والتي تستهلك طاقة أكبر للهضم . يساعد على رفع معدل الكوليسترول النافع بالدم وخفض الكوليسترول الضار في الجسم . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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