الأحمر بدرجاته المختلفة لإطلالات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - اللون الأحمر لون جريء يرتبط بالعاطفة والأنوثة الطاغية، كما أنه أحد أكثر الألوان اللعوبة والجاذبة للانتباه والملفتة للنظر.

يمكن أن يكون كلاسيكياً وأنيقاً ولكنّ ارتداءه يحتاج إلى دراية من أجل إنجاح الطلة وتحقيق الغاية المطلوبة. بخاصة وأنّ هذا اللون الملفت للنظر يمكن أن يضخّم عيوب البشرة أو يلفت الانتباه إلى الأماكن غير المرغوبة في الجسم. بالإضافة إلى أنّ الدرجة الخاطئة منه يمكن أن تزيد شحوب البشرة وتجعل من ترتديها تبدو مريضة. لذلك يجب أن تختاري الدرجة المناسبة للون بشرتك والتي تضفي الدفء على طلتك.



إطلالات باللون الأحمر وتدرجاته

أحمر برغندي

تبرز الأزياء باللون الأحمر بنغمات التوت والبرغندي والقرمزي والبنّي المحمرّ، أكثر إذا اعتمدتها صاحبات البشرة الباردة، والتي تحتوي على عروق زرقاء أو بنفسجية. وإذا كنت صاحبة شعر أشقر يميل إلى الرمادي أو صاحبة شعر رمادي يجب أن تختاري الأحمر المائل للبنفسجي، وكذلك الذي يتضمّن النغمات الزرقاء المخفية.



أحمر برتقالي

يناسب الأحمر بنغمات برتقالية مثل القرفة والنحاس البشرة الدافئة التي تحتوي على عروق خضراء أو صفراء. وإذا كنت صاحبة شعر أحمر مع بشرة ذهبية وأي لون عيون، ستبدين رائعة بدرجات حمراء برتقالية. ومن المهم أن تتذكري أن تتجنّبي الأحمر الذي يتضمّن نغمات زرقاء مخفية. يمكن لصاحبة البشرة الدافئة أن ترفق طلّتها الحمراء المائلة إلى البرتقالي والفيرميليون بحليّ ذهبيّة.



تابعي المزيد: الأحمر والبرتقالي موضة خريف وشتاء 2020/2021

أحمر فاقع

ذوات البشرة الدافئة التي تحتوي على عروق خضراء أو صفراء تناسبها الأزياء باللون الأحمر الفاقع. إذا كان شعرك أشقر مع عينين زرقاوين وخضراوين أو رماديتيين اختاري النغمات الشاحبة من الأحمر والتي تتضمّن نغمات زرقاء مخفيّة، وابتعدي عن الدرجات البرتقالية منه. أما إذا كنت تملكين شعراً أسود أو بنّيّاً داكناً مع عينين داكنتين أو زيتونيّتين أو بشرة داكنة، اختاري درجات داكنة وقوية من الأحمر، مع درجات زرقاء مخفية وابتعدي عن البرتقالي. ولصاحبة الشعر البنّي أو الأسود مع عينين زرقاوين، خضراوين أو رماديتين، ابحثي عن نغمات الأحمر الفاقعة.

تابعي المزيد: كيف ارتدت النجمات أزياء باللون الأحمر؟