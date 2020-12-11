إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - توافد النجوم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وظهرت النجمات في أبهى حلة ليخطفن الأنظار بالإطلالات الفاخرة والأنيقة والتي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في ما يأتي أبرز إطلالات النجمات المصريات والعرب على السجادة الحمراء في حفل اختتام مهرجان القاهرة..



- درة

درة



كما اعتدنا عليها، لا تفشل إطلالات النجمة الجميلة درة أبداً!، ظهرت بفستان أنيق مرصع بالأحجار اللامع وبتصميم ضيق من توقيع رامي قاضي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة لتلفت الأنظار بإطلالتها الفريدة.

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- جميلة عوض

جميلة عوض



اعمدت فستاناً أسود لامعاً ومكشوفاً في إطلالة كلاسيكية راقية، وفضلت ترك شعرها المموج منسدلاً، ونسقت إطلالتها هذه خبيرة المظهر ياسمين عيسى.

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- ليلى علوي

ليلى علوي



في إطلالة راقية ومميزة، ظهرت النجمة ليلى علوي بفستان أسود طويل من تصميم زينة زكي لتسرق الأضواء فور حضورها المهرجان.

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- مريم الخشت

مريم الخشت



اعتمدت فستاناً منفوشاً ولامعاً باللون الوردي الناعم مع تسريحة شعر منسدلة، واتسمت إطلالتها بطابع هادئ.

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- هنادي مهنا

هنادي مهنا



ظهرت بفستان باللون الأحمر في إطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية، وتركت شعرها منسدلا. وعلى الرغم من أن الفستان بقصّة الثنيات التي عادت ما تجعل الجسم يبدو ممتلئاً، فقد بدا أنيقاً عليها.

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- نيللي كريم

نيللي كريم



ظهرت بفستان ذهبي لامع في إطلالة جذابة من تصميم سارة أنسي، وتركت شعرها المموج منسدلا ليضفي الأنوثة والجمال على إطلالتها.

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- سارة عبد الرحمن

سارة عبد الرحمن



اعتمدت فستانا باللون الأبيض الأنيق وهو مزين بالدانتيل الناعم، واختارت أقراطاً متدلية لامعة، وقد تميز مكياجها بالبساطة والنعومة وطبقت أحمر شفاه يناسب إطلالتها الجذابة.

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- بسنت شوقي

بسنت شوقي



ظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة، فاعتمدت فستانا باللون الأسود مع ذيل الفستان الطويل والناعم باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا، وزينت رقبتها بقلادة من الأحجار اللامعة لتكتمل إطلالتها الفخمة.

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- هبة مجدي

هبة مجدي



في إطلالة مميزة وناعمة، اعتمدت النجمة هبة مجدي بليزر لامع باللون الموف مع بنطال أسود مرصع بالأحجار وتركت شعرها الحريري منسدلا، كما ظهرت معتمدة مكياجا جذابا بالألوان الناعمة بأنامل خبيرة التجميل ريهام خليفة.



- إلهام شاهين

إلهام شاهين



اختارت إلهام شاهين فستاناً أسود محتشما ومزينا بالخرز اللامع من توقيع دار بيرلا للأزياء، في إطلالة جذابة وأنيقة.

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- أسماء جلال

أسماء جلال



ظهرت بفستان رائع وأقل إثارة بعد أن أحدثت ضجة بسبب ظهورها من قبل بفستان قصير جدا، وتميز فستانها بالنعومة والجاذبية وهو من توقيع شهيرة لاشين، وزين بالأحجار اللامعة البراقة، كما أضفت الأكمام الشفافة المرصعة بالأحجار لمسات أنثوية ناعمة على الإطلالة بأكملها.

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- سمية الخشاب

سمية الخشاب



للحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، ارتدت سمية الخشاب فستاناً باللون الأسود مكشوف البطن من تصميم يوسف الجسمي، ومزين بالخرز والأحجار المتدلية، وطبقت مكياج سموكي جذاب لتكتمل إطلالتها.

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- رانيا يوسف

رانيا يوسف



ظهرت بإطلالة جريئة كعادتها حيث اعتمدت فستاناً يكشف عن ساقها وتصميم ضيق من توقيع يوسف الجسمي.

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- جومانا مراد

جومانا مراد



تألقت بفستان مرصع بالخيوط الذهبية البراقة مع قصة مفتوحة من الأسفل وهو أيضا من تصميم يوسف الجسمي، وتركت شعرها منسدلا في إطلالة ملكية فريدة.

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