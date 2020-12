إكسسوارات فاخرة للشتاء من أرقى العلامات التجارية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - عانقي أناقة شتاء 2021 مع أجمل اكسسوارات الموسم بألوانها الدافئة وتصاميمها الملفتة العصرية. فهي من شأنها استكمال إطلالة ملابسك بفخامة مميزة هذا الموسم لإطلالة مفعمة ببريق لا متناهي.

Stylist : Vasil Bozhilov

Photographer: Ziga Mihelcic



Louis Vuitton



حقائب يد من لويس فويتون Louis Vuitton

عطر ترافل Travel من لويس فويتون Louis Vuitton

عطور من لويس فويتون Louis Vuitton



BVLGARI



حقائب يد من بولغاري BVLGARI

ساعة يد سربانتي Serpenti من بولغاري BVLGARI

عطر لو جيم Le Gemme من بولغاريBVLGARI



حقيبة يد من Prada ونظارات شمسية من Balenciaga



حقيبة يد من برادا Prada

نظارات شمسية من بالنسياغا Balenciaga



حقيبة يد من جي دبلو اندرسون J.W. Anderson



حقيبة يد من جي دبلو اندرسون J.W. Anderson

محفظة بطاقات من كلوي Chloe من موقع MatchesFashion

مرهم شفاه من هيرميس Hermes



تابعي المزيد : النجمات يتنافسن على اختيار جزمات Combat boots

قبعة من لاك اوف كولور Lack Of Color



قبعة من لاك اوف كولور Lack Of Color

حقيبة صغيرة من جاكموس Jacquemus من موقع MatchesFashion

حقيبة صغيرة من باي فار By Far

حقيبة يد من جيفنشي Givenchy

نظارات شمسية من بالنسياغا Balenciaga



Louis Vuitton



حقيبة يد من لويس فويتون Louis Vuitton



Level Shoes



حقيبة يد من كالت غايا Cult Gaia

حقيبة ميني من جاكموس Jacquemus

حذاء من سولييه مارتينيز Souliers Martinez

كل القطع من Level Shoes

تابعي المزيد : أجمل موديلات فساتين سهرة بأكمام للممتلئات