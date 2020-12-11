الامارات | نصيحة مهمة لمرضى السكري من النوع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة لمرضى السكري من النوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح أخصائي الطب الرياضي الألماني البروفيسور أوتمار موزر مرضى السكري من النوع الأول بالمداومة على ممارسة الرياضة؛ مشيراً إلى أنه من المثالي لهم المزج بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة التحمل كالمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية والسباحة؛ إذ يتمتع ذلك بتأثير إيجابي على قيمة HbA1c المهمة، والتي تشير إلى قيمة السكر التراكمية.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع، مع مراعاة ألا تزيد أيام الراحة عن يوم واحد فقط.

وإلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة ينبغي أيضاً ضبط مستوى السكر بالدم من خلال تعاطي الأدوية الموصوفة بانتظام، وتعديل النظام الغذائي.

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