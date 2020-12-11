مصر تبحث مع بريطانيا توفير لقاحات كورونا فور ثبوت فاعليتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم: استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السفير البريطاني لدى مصر، جيفري آدامز، لبحث سبل التعاون بشأن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد فور ثبوت فاعليتها، وتم عقد اجتماع تناول بحث آليات توفير لقاح فيروس كورونا المستجد بعد ثبوت فاعليته، والتي تعمل عليه إحدى الشركات البريطانية الكبرى، خاصة للفئات ذات الأولوية، والذين لديهم عوامل خطورة، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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