"ماسكين إيد بعض".. حكاية ظهور هنا شيحة ومحمود شاهين في مهرجان القاهرة

علاقات و مجتمع

مازال الجدل مستمرا حول علاقة الفنانة هنا شيحة، بمحمود شاهين، خاصة عند ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، منها مهرجان القاهرة السينمائي.

واتجهت الأنظار مجددًا إلى الفنانة هنا شيحة، ومحمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، في مهرجان القاهرة السينمائي، عند ظهورهما مرتين على السجادة الحمراء.

ظهرا معا خلال فعاليات المهرجان

خلال إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ظهر الثنائي على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص لأحد الأفلام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

ونشر برنامج "عرب وود" عددا من الصور واللقطات التي جمعت الثنائي على السجادة الحمراء، لفتا من خلالها الأنظار إليهما، وتألقت الفنانة هنا شيحة وهي مرتدية فستانا أسود مفتوحا من الساق.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور: "طيب دا قد أولادها الشباب يعني مفيش حاجة"، "منورين والله".

ختام مهرجان القاهرة

وخلال حفل ختام مهرجان القاهرة، عادت الفنانة هنا شيحة مع محمود شاهين، على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتألقت الفنانة بفستان أسود قطيفة، دون بطانة، مفتوح بفتحة طويلة، كشفت عن ساقيها، مرصع بالفصوص اللامعة.

ورفضت الفنانة التعليق على علاقتها بنجل شقيق الفنانة، مكتفية بابتسامة، ثم غادرت وحدها.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.