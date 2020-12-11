فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها: ضغط على أعصاب القدم وألم فظيع

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة فيفي عبده، تفاصيل حالتها الصحية، مشيرة أن الصورة المتداولة لها على سرير المستشفى صورة قديمة لها وترجع لأيام ثورة يناير.

وقالت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "مكنتش بقدر أتحرك فجأة رجلي ولا أي حاجة بدون أي حاجة وبدون أي سبب ونازلة من السرير وحاجة ضغطت على العصب بتاع الرجل وضغط على العصب وألمها فظيع جدا".

وأوضحت "عبده"، أنها تلقت كمية كبيرة من الاتصالات ممن يريدون أن يطمئنوا عليها "أنا مش تعبانة للدرجة دي"، لافتة أن مرضها أثر على الرقص الذي كانت تقوم به في المنزل.

وأكدت فيفي عبده، على أنها تخاف من الحسد "العين مذكورة في القرآن وبنسى ألبس الخرزة الزرقاء والبيت مليان خرز أزرق والخرز الأزرق والقرآن بيضيع الحسد"، مشيرة أن "الهون" الخاص بها "اتكسر" بسبب العين.

وحكت فيفي عبده عن تعرضها للحسد وإصابتها بالمرض لمدة 10 أيام وأنها لم تستطع القيام من السرير بسبب مرضها، وأنها قامت فور رقيتها وعمل "عروسة" لها بواسطة إحدى قريباتها.

ومن جهة أخرى أكدت فيفي عبده أنها ليست ضد الراقصات الشرقيات الأجنبيات "لأن أحنا اللي بنعلمهم ولو متعلمش في مصر مننا بيتعلم برة مننا، وأنا بلف العالم كله أدرب وبيتعلموا مني"، مضيفة: "مبيعملوش فن لكن أنت بتملى الزمبلك وبتشغل أيروبكس"، ونفت معرفتها بالراقصة لورديانا، مشددة على أن الراقصات الأجنبيات لا توجد لديهم روح أو كاريزما.