صور.. الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

سيطر اللون الأسود على إطلالات نجمات الفن، حيث حرص معظمهن على ارتداء فساتين باللون الأسود، خلال ظهورهن على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الفضائيات العربية في دورته 42.

- زينب غريب:

ارتدت الفنانة زينب غريب فستانا أسود شفاف وقصير بقصة كب، مضيفة لإطلالتها بعض الإكسسوارات كالعقد اللولي الأبيض وحلق وإسورة، معتمدة على مكياج بسيط والشعر منسدل.

- جيهان خليل:

وطلت الفنانة جيهان خليل بفستان باللون الأسود، مزينا بالورود، كت وبدون أكمام، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر.واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

- ريهام أمين:

كما تألقت الفنانة ريهام أمين بفستان باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، كما زيت إطلالتها إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق ومجموعة أساور، وكلاتش باللون الأسود.

- إنجي على:

وظهرت الإعلامية إنجي علي بفستان أسود جذاب، وجاء الفستان قصيرا من المقدمة وبكرانيش، وطويل من الخلف، واعتمدت مكياجا قويا وتسريحة شعر منسدلا. ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد باللون السليفر، وحذاء ذو كعبٍ بنفس اللون.

- يسرا اللوزي:

ارتدت الفنانة يسرا اللوزي فستانا باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة شعر كلاسيكية، فضلا عن تزيين إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وكلاتش باللون الفضي.

- غادة عادل:

أيضا ارتدت الفنانة غادة عادل فستانا باللون الأسود، بقصة الكب، ودون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا، أما الإكسسوارات فاختارت كوليه وحلق وأسورة، نسقت مع كامل إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

- بسنت شوقي:

كما طلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، مستعينة على طريقة فنانات الخمسينيات بقفاز بيدها اليسرى، معتمدة على المكياج الهادئ مع تسريحة شعر انسيابية.

- ليلى أحمد زاهر:

الفنانة ليلى أحمد زاهر انضمت لقائمة الفنانات اللاتي ارتدين فساتين بالأسود، وجاء فستانها لامعا طويلا ومنفوشًا، وبقصة الأوف شولدر، معتمدة على المكياج الرقيق، مفضلة أن ترفع شعرها، كما استخدمت إكسسورات بسيطة.

- جميلة عوض:

كما ارتدت الفنانة جميلة عوض فستانا باللون الأسود، كت ودون أكمام وتميّز بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما أنها نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

تارا عماد:

وكذلك ارتدت الفنانة تارا عماد فستانا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الظهر، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر الكلاسيكية.

- رانيا منصور:

الفنانة رانيا منصور ارتدت فستانا باللون الأسود، دون أكمام، ومزودًا بإكستنشن من نفس نوع قماش الفستان، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا للخلف، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.