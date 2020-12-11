فتاة تجني أرباحا خيالية من بيع ملابسها الداخلية.. "بتكسب 12 ألف جنيه في الشهر"

لايف ستايل

من أجل الحصول على أموال بشكل مستمر، لجأت فتاة ثلاثينية لحيلة تبدو غريبة ومقززة بعض الشيء، إذ فكرت في بيع ملابسها الداخلية البالية عبر موقع البيع eBay، إذ تحصل الفتاة على مبالغ طائلة بتلك الطريقة.

وكانت بدأت الفتاة "ميلكيم براون" 30 عامًا، من ولاية نيوكاسل الأمريكية، ببيع ملابسها البالية مقابل الحصول على 600 جنيه إسترليني شهريًا، أي ما يعادل أكثر من 12 ألف جنيه مصري، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتقول الفتاة إنها تحصل على 600 جنيه إسترليني شهريًا مقابل بيع ملابسها الداخلية وجواربها الشخصية، حيث تمتلك "براون" الآن حسابًا خاصا بها على الموقع الشهير ويتوافد إليها الكثير من الأشخاص لشراء معروضاتها.

فمنذ أن بدأت الفتاة الثلاثينية بيع ملابسها وجواربها، توافد لزيارة حسابها أكثر من 20 ألف شخص في غضون عدة أشهر، حيث تدرس "براون" الفيزياء في جامعة مفتوحة وترغب في الحصول على أموال لإتمام دراستها.

لدى الطالبة الجامعية العديد من العملاء داخل الولايات المتحدة وخارجها بدولة كندا أيضًا، حيث تقول إنها تدفع رسوم تصل إلى 11 ألف جنيه أسترليني وهو ما يزعجها كثيرًا.

وكشفت "براون"، أنها تتلقى عدد من الطلبات من بعض الأشخاص، الذين يرغبون في شراء سراويلها الخاصة أيضًا.

وتقول الفتاة: "الناس صعب إرضائها للغاية"، إذ يطلب منها بعض العملاء أمورًا غريبة قد تخدش حياءها، إذ وصل الأمر إلى طلب عميل لها أن تصور فيديو خاصا بها وترسله له.

وعلى جانب آخر، توضح الفتاة الثلاثينية، أنها توطدت علاقتها بعملاء آخرين، إذ أصبحوا أصدقاء، ويرسلون لها الهدايا، وهو ما يشعرها بسعادة كبيرة، قائلة: "حقًا هؤلاء الأشخاص من يمنحوني الثقة بنفسي وبعملي، ولا يشعرونني بالخجل من بيع ملابسي، بل يقدرون جهودي من أجل إتمام دراستي فقط".