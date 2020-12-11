الامارات | أين تذهب.. «فارزي كافيه».. أشهى الأطباق الهندية في موسم الأعياد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020 ابتكر فريق الطهاة الموهوبين في «فارزي كافيه» في مول الإمارات وسيتي ووك كل ما يلزم لتلبية تطلّعات الأشخاص الذين يرغبون في إضفاء لمسة مميزة على موسم الأعياد هذه السنة. بأجواء حيوية وقائمة طعام خاصة تزخر بالنكهات، وتضم مأكولات هندية شهية، مع أطباق كلاسيكية عالمية في مطعم فارزي كافيه، الذي يحتفل بالعيد على طريقته الخاصة. ويمكن للضيوف أن يودّعوا العام 2020 فيما يتلذّذون بأطباق تداعب براعم الذوق من جميع أنحاء العالم، ويمتّعون نظرهم بعروض الألعاب النارية المذهلة في المدينة، فيما يختبرون أرقى التجارب في الهواء الطلق وسط أجواء تفيض حيوية في «فارزي كافيه» في سيتي ووك. وتتوافر قائمة الطعام طوال أسبوع عيد الميلاد، وتشمل فاتحات الشهية وأطباقا من شطائر الباو الطرية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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