الامارات | أين تذهب.. جميرا «النسيم» و«السلام».. شاي بعد الظهيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. جميرا «النسيم» و«السلام».. شاي بعد الظهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 ديسمبر 2020

أطلق فندق «جميرا النسيم»، وجهة الإقامة العصرية التابعة لعلامة جميرا على واجهة دبي البحرية، وفندق «جميرا ميناء السلام»، الفندق الفاخر المصمم على طراز الأرابيسك في قلب مدينة جميرا، طقوس شاي ما بعد الظهيرة الجديدة في ردهتي «المنظر» و«السمر» على التوالي.

وتشتهر الوجهتان بتقديم تشكيلات واسعة من الأطباق والمخبوزات الشهية المحضرة منزلياً، وتدعوان زوارهما للاستمتاع يومياً بطقوس شاي ما بعد الظهيرة العريقة وسط أجواء راقية. وعلاوة على تقديم أشهى المأكولات المحضرة من مكونات طازجة عالية الجودة، توفر ردهتا «المنظر» و«السمر» لزوارهما تجربة فريدة من نوعها لتذوق شاي العصرية وأشهى النكهات مع كل رشفة.

تقدم تجربة شاي العصرية في «ردهة المنظر» أشهى المأكولات الخفيفة بدءاً من «كروك مسيو» ولفائف الكركند إلى شطائر السلمون والخيار التقليدية والشاي مع الكريمة والكعك السادة والمحشو بالزبيب، إلى جانب كريمة ديفونشاير والمربى. وإلى جانب كوب لذيذ من الشاي المحضر من الأوراق الفاخرة أو القهوة اللذيذة أو المثلجة، يمكن للزوار اختتام هذه التجربة الملهمة بتذوق مجموعة مختارة من المخبوزات المختارة من عربة الحلويات.

وبدورها، تتيح «ردهة السمر» للزوار تجربة تناول شاي العصرية وأشهى الشطائر الصغيرة والكعك الطازج والخيارات النباتية الشهية وسط إطلالات ساحرة على مسارات مدينة جميرا المائية. وسيكون عشاق الحلويات على موعد مع خيارات واسعة من تارت الكمثرى والشوكولاتة الداكنة وكعكة الفراولة والحلوى المحشوة بالفستق الحلبي وتوت العليق، وكعك الزبدة البني والبندق.

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