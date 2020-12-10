تامر حسني يحيى حفل زفاف رنا سماحة بـ"مبطلناش إحساس"

علاقات و مجتمع

شارك تامر حسني في حفل زفاف رنا سماحة والملحن سامر أبو طالب، بمجموعة من أغانيه، منها "مبطلناش إحساس، حلو المكان، اختراع"، وغيرها من الأغاني.

كما غني تامر للمرة الأولى أغنية "بحبك"، من ألحان محمد سراج، الذي طلب من الأول أن يغنيها قبل طرحها.

وسبق وغنى مصطفى حجاج مجموعة من الأغاني، منها "يا منعنع، وخطوة".

وتصدرت الفنانة رنا سماحة، مؤشرات البحث على محرك جوجل بعد احتفالها بليلة حنتها، على الملحن سامر أبو طالب، قبل يومين، واستعداد الثنائي للزفاف.

ولحن سامر أبو طالب، العديد من الأغاني الشهيرة كان آخرها أغنية "سمعني"، و"صاحبة رأي" للفنانة إليسا.

يشار إلى أن رنا سماحة طرحت مؤخرا ألبوم "7 رجالة"، الذي يضم 10 أغاني صورت على طريقة الفيديو كليب، وهي: (خانت نفسها، تتر النهاية، 100 مليون عاملة، 7 رجالة، حياتي تخصني، إسمه إيه، عندي الجرأة، نقطة ضعف، قلبي معلم، بقيت شبهك).