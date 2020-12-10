أبرزهم هنادي مهنا وزوجها.. 5 ثنائيات في حفل ختام "القاهرة السينمائي"

علاقات و مجتمع

خطف الثنائيات الأنظار اليوم، على السجادة الحمراء خلال حضورهم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وظهر بعض منهم في لقطات رومانسية.

يرصد "هُن" أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء:

بسنت شوقي ومحمد فراج

طلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل باللونين الأسود والأبيض، معتمدة على المكياج الهادىء مع تسريحة شعر انسيابية.

أما محمد فراج فظهر دون لحية، مرتديًا بدلة ذات جاكيت رمادي وقميص أبيض وبابيون أسود.

أمير شاهين وزوجته

ظهر الفنان أمير شاهين مع زوجته منة جاب الله على السجادة الحمراء، بفستان باللون الأبيض، أما زوجها ارتدى بدلة باللون الأسود.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

طلّت الفنانة هنادي مهنا بفستان طويل باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتصفيفة الشعر المرفوع لأعلى والمنسدل، أما زوجها الفنان أحمد خالد صالح ارتدى بدلة باللون الاسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل

وارتدت ندى الكامل فستانا باللون الأسود، كت بدون أكمام، وشفاف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاءً بنفس اللون.

شريف رمزي وريهام أيمن

وظهرت الفنانة ريهام أيمن وزوجها شريف رمزي على السجادة الحمراء، واختارت فستانا باللون الأسود، زينته بالإكسسوارات البسيطة.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.