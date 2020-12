بموافقة يسرا وليلى.. لبلبة تتلقى عرض بالزواج على مسرح "القاهرة السينمائي"

علاقات و مجتمع

قدم الكاتب الروسي أليكساندر سوكوروڤ، باقة ورد إلى الفنانة لبلبة، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42.

وقال "سوكوروڤ"، في كلمة له في حفل الختام: "معنا في لجنة التحكيم شخصية قلبي اتخطف لها، وبحثت عن اسمها ووجدته يعني الأمومة والحنان، واسمها (لبلبة)".

وقدم الكاتب الروسي باقة ورد للفنانة لبلبة، التي تحركت ووقفت إلى جواره وسط تصفيق الحضور، وعلقت ضاحكة: "أنا اتفاجئت.. أوعى تكون فيها جوازة دي ولا إيه؟".

وعلقت كلا من الفنانة يسرا، والفنانة ليلى علوي، على هذا الموقف، وهتفا: "يالا يالا".

وحصلت الفنانة إلهام شاهين، على جائزة أحسن ممثلة، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، عن فيلم "حظر تجول".

وأعربت إلهام شاهين، في كلمة لها في أثناء استلام الجائزة، عن شكرها للمهرجان، وإدارته، ووزارة الصحة التي تنتبه على صحة المصريين، موضحة: "الفيلم ده رجعلي ثقتي في نفسي تاني.. ويارب دايما اسم مصر عالي، وتحيا مصر".

كما حصلت أيضا على نفس الجائزة -أحسن ممثلة- الممثلة الروسية نتاليا بافلينولوفا عن فيلم "مؤتمر"، وتسلمها ممثل السفارة الروسية في القاهرة، الذي قال: "شكرا جزيلا، وشكرا لكم، ونحن نحب مصر والقاهرة".

هذا، وحصل على جائزة أفضل ممثل "جوليان فيرجوف" عن فيلمه "German Lessons"، وتسلمها ممثل سفارة بلغاريا في مصر.

وحصل على جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، فيلم "50 or Two Whales Meet on the Beach" وتسلم الجائزة مخرج الفيلم Jorge Cuch، الذي أعرب عن شكره لكل القائمين عن المهرجان.

كما حصل على جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان، فيلم "عاش يا كابتن"، وتسلمت الجائزة مخرجته مي زايد، التي أعربت عن شكرها لإدارة المهرجان، والمرأة المصرية التي تمارس أعمال ومهن مختلفة.

أما جائزة الهرم الفضي لأحسن مخرج، فقد ذهبت إلى " إيفان آي. تفردوفسكي" عن فيلم "Conference"، وتسلمها ممثل السفارة الروسية ي مصر.

وفاز بجائزة الهرم الذهبي، لأحسن فيلم حصل عليها فيلم "ليمبو"، وتسلم الجائزة من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، ومحمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، والفنان أمير المصري.