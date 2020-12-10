تركها ورحل.. أحمد الفيشاوي يغادر حفل القاهرة السينمائي غاضبا من زوجته

علاقات و مجتمع

غادر الفنان أحمد الفيشاوي، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 42، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، غاضبا بسبب زوجته ندى الكامل.

بدأت القصة، حينما حاصر عدد من ضيوف حفل الختام ندى الكامل زوجة الفيشاوي، من أجل التقاط صور تذكارية معها، وهو ما أثار غضب وحفيظة الفيشاوي، الذي قرر الرحيل من حفل الختام، وهو غاضبا.

لم تلاحظ زوجة الفيشاوي غضب زوجها، والتقط الصور، وبعد دقيقة من مغادرة الفيشاوي، لاحظت ندى رحيله، وظلت تكرر جملة "هو في ايه"، وأسرعت من أجل اللحاق بزوجها، الذى رفض التقاط صور تذكارية مع الضيوف.

تقدم "الوطن"، بثًا مباشرًا لحفل ختام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقدمها الإعلامية نهى عبدالعزيز والإعلامية سالي شاهين، عبر شاشة "DMC".

يقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان. وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.