رد فعل هنا شيحا على علاقتها بنجل شقيق الهام شاهين

علاقات و مجتمع

عادت الفنانة هنا شيحة لتثير الجدل مجددا، بعلاقتها بمحمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، بعد ظهورها معه على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتألقت الفنانة بفستان أسود قطيفة، دون بطانة، مفتوح بفتحة طويلة، كشفت عن ساقيها، مرصع بالفصوص اللامعة.

ورفضت الفنانة التعليق على علاقتها بنجل شقيق الفنانة، مكتفية بابتسامة، ثم غادرت وحدها.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.