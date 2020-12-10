بـ"الأسود الشفاف".. إطلالة جريئة لـ"زينب غريب" في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

جذبت الفنانة الشابة زينب غريب أنظار حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بظهورها بإطلالة جريئة.

وارتدت زينب فستانا أسود شفافًا وقصيرًا بقصة كب، مضيفة لإطلالتها بعض الإكسسوارات كالعقد اللولي الأبيض وحلقًا وإسورة، معتمدة على مكياج بسيط والشعر منسدل.

واختُتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية؛ وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، عرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.