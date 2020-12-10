الراقصة أنستازيا بإطلالة جريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

خطفت الراقصة الروسية أنستازيا الأنظار بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دروته الـ42.

ارتدت انستازيا فستانا باللون الأبيض، مزودا بأكمام، وتميّز بوجود فتحة عند منطقة الصدر ومنطقة الخصر، ومزودًا بأزرار عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

واختُتمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما.

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.