بإطلالة وردية.. لينا شاماميان تخطف الأنظار في ختام "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- محمود عبدالناصر

خطفت الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان، الأنظار أثناء إحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستانًا طويلًأ منفوشًا باللون الوردي.

واعتمدت الفنانة السورية في إطلالتها على البساطة، فأضافت للفستان لمسة بارتداء فرو فوق أكتافها، مع إضافة بعض الإكسسوارات الأنيقة، معتمدة على الشكل المختلف للون وانسيابية شعرها، كما اعتمدت في مكياجها على قوة مكياج العين.

وتُختتم فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم، بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط حضور كبير لنجوم الفن وصناع السينما،

وعلى مدار 9 أيام شهدت السجادة الحمراء منذ حفل الافتتاح الأربعاء 2 ديسمبر الجاري، تألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي خطفت الأضواء، خلال حصرهن على حضور أيام المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.