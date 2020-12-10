سوسن بدر تسترجع ذكرياتها في سن المراهقة: "والانستجرام رايح كنا احنا راجعين"

لايف ستايل

استرجعت الفنانة سوسن بدر، ذكريات مرحلة مراهقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة في عامها الثامن عشر.

وظهرت سوسن بدر خلال الصورة بجيب وبليزر، أسفله سترة بيضاء، بنظام الأبيض والأسود.

وأرفقت الفنانة تعليقا: "والانستجرام والانفلونسرز والفاشونيستاز كانوا رايحيين.. احنا كنا راجعين ولامؤاخذة.. من صندوق الذكريات وأنا عمري 18 سنة".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر، شاركت مؤخرًا في أحداث مسلسل "خيط حرير"، بطولة الفنانة مي عز الدين، وهو المسلسل الذي خرج من السباق الرمضاني لعام 2020؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

"خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين، نيقولا معوض، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض الأحداث الكوميدية.

وظهرت الفنانة سوسن بدر، في آخر لقاءاتها الإعلامية في برنامج "احنا الستات"، الذي يُعرض على شاشة "TeN" مع الإعلامية ليلى عز العرب وياسمين فهمي، وكشفت من خلاله عن عدد من الجوانب المهنية والأسرية.

وقالت الفنانة سوسن بدر، إنها لا تدخل نهائيا في المشاكل الزوجية لأولادها، وإذا طلب الأبناء فإنها تقوم بالتدخل على عتب، معقبة: "بقول لهم حلوا مشاكلكم بعيد عني، أنا بحب زوج بنتي من قلبي، ولما بيكون حد غلطان، بقول له بيني وبينه".

وأوضحت سوسن بدر، أن لديها 3 أحفاد هم "ملك ويوسف ومايا"، الأولى هي الكبيرة وتشبهها كثيرًا، معقبة: "ملك هي أول فرحتي، وبقول عليها ملك روحي".

وكشفت عن أول أجورها الفنية، إذ تقاضت 7 أو 8 جنيهات عن أحد أدوارها في مسلسل بالتليفزيون المصري.

وأشارت سوسن بدر إلى أنها دخلت مجال التمثيل وكان متوسط الأجر على الحلقة الواحدة من مسلسلات التليفزيون المصري حوالي 10 جنيهات، ولذلك بعد خصم الضرائب كان صافي أول أجر تقاضته حوالي 7 أو 8 جنيهات.