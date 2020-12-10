هاني الناظر: "النكد" يؤثر على الجهاز المناعي ويضعفه

صحة

كشف الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أكثر ما يضعف الجهاز المناعي.

وقال "الناظر" إن النكد يؤثر على جهاز المناهة ويضعفه، فيجب تجنبه، حتى لا تخسر صحتك من أجل ما لا يستحق، وذلك بالتزامن مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وكان هاني الناظر قد كشف في تصريحات سابقة له عن أكثر ما يقوي جهاز المناعة.

مشروبات تقوية المناعة

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه من بين المشروبات التي تقوي المناعة القرفة والجنزبيل، ويمكن تناولهما معا، والينسون والمورينجا والنعناع والشاي والكاكاو، مشيرًا إلى تحليتهم بقدر قليل جدا من عسل النحل، فضلا عن العصائر الطبيعية، والتي يُفضل تناولها بدون تسخين أو تبريد، فتكون درجة حرارتها الطبيعية عند عصرها مثل عصير الجزر والطماطم والليمون والبرتقال والجوافة والرمان.

كما نصح "الناظر" بالابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة، وتناول ملعقة صغيرة من عسل نحل صباحا، وأخرى من زيت زيتون قبل وجبة الغداء، وكوب عصير برتقال يوميا، وآخر حليب يوميا، وأخيرا الإكثار من شرب المياه.

أطعمة تقوي المناعة

وأكد "الناظر"، ضرورة تناول طبق السلطة الخضراء الذي يضم الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم، بالإضافة إلى عصير ليمون، وتناول ملعقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساءً يوميا، بالإضافة إلى تناول الأسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون.

كما أن نبات الرمان مضادا للميكروبات، وغني بفيتامين "سي"، فضلا عن الكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي تقوي جهاز المناعة، والبطاطا بلونها البرتقالي، نتيجة أنها غنية بعنصر "بيتا كاروتين"، أحد العناصر المضادة للأكسدة الطبيعة التي تحول إلى فيتامين "أ"، الذي يرتبط نقصه بضعف جهاز المناعة؛ لذا ينصح بتناول البطاطا.

وثبت أن تناول التوت البري الذي يحتوي على فيتامين "سي"، يساعد في منع الإنفلونزا من تدمير الجسم، لذلك فإن احتساء كوب من عصير التوت البري مفيد خلال فترات الألم المصاحبة لنزلات البرد.

ويجب تناول الثوم بشكل يومي، والذي قد يقلل من فعالية أعراض الانفلونزا والبرد، وفقا لدراسات علمية، كما أنه يحتوي على مركب يسمى "الأليسين"، الذي يتكون عندما يمضغ الثوم، وهو في الواقع يدعم جهاز المناعة بشدة.