"بيخفي الديفوهات".. سر اختيار الفنانات للون الأسود في ختام "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

حرص عدد كبير من الفنانات على الظهور بإطلالات مميزة من اللون الأسود، خلال فاعليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، إذ بات هذا اللون بطل آخر ليالِ المهرجان.

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين، بفستان أسود لامع ذو أكمام طويل، وفتحة صدر.

تارا عماد

فيما ظهرت الفنانة الشابة تارا عماد، بفسان "وان شولدر" وبفتحة جانبية من منطقة البطن، وأخرى طويلة من الأمام.

جميلة عوض

وتألقت الفنانة الشابة، جميلة عوض، بفستان لامع "حمالات"، وفتحة طويلة من الأمام.

ليلى علوي

وأطلت ليلى علوي، بفستان أسود طويل، ذو أكمام شفافة، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي.

هنا شيحة

وظهرت الفنانة هنا شيحة بفستان أسود قطيفة، دون بطانة، مفتوح بفتحة طويلة، كشفت عن ساقيها، مرصع بالفصوص اللامعة.

سمية الخشاب

وأطلت سمية الخشاب، بفستان أسود سواريه ذو أكمام طويلة، وبطانة شفافة من منطقتي الصدر والبطن.

غادة عادل

فيما تألقت الفنانة غادة عادل، بفستان "وان شولدر"، وشعر انسيابي مموج.

ليلى أحمد زاهر

وارتدت ليلى أحمد زاهر فستانا أسود مطرز منفوش، على السجادة الحمراء.

يسرا اللوزي

وظهرت "يسرا" بفستان أسود ذو طبقات متعددة من الكرانيش المنفوشة، وجاء شفاف من منطقة الأكتاف، عاري الظهر، كما أنها لململت شعرها للوراء.

سر اختيار اللون الأسود على السجادة الحمراء

وعن حرص العديد من الفنانات على اختيار اللون الأسود لإطلالتهن خلال ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تقول أميرة عبدالمنعم، خبيرة الموضة والأزياء، خلال حديثها لـ"هن"، إن اللون الأسود لا يُظهر عيوب الجسد.

وتابعت أميرة عبد المنعم: "الأسود معروف إنه بيلم ديفوهات الجسم، ومش بيبين أي حاجة بارزة، ده غير إن معظم الفنانات مش عايزة تقع في نفس أخطاء مهرجان الجونة، ويكرروها".

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.