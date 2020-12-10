نيللي كريم تتألق بفستان لامع في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

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وصلت منذ قليل، الفنانة نيللي كريم، على السجادة الحمراء، ضمن فاعليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وتألقت "نيللي"، بفستان "كافيه لامع"، أبرز أنوثتها، وتسريحة شعر مموجة، ومكياج بسيط.

ومؤخرًا، ظهرت الفنانة يرافقها الفنان آسر ياسين من خلال مقطع فيديو وعدد من الصور الفوتوغرافية، شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، في أثناء تواجدهم في فاعليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرا خلال مقطع الفيديو، وهما يرددان جملتهما الشهيرة خلال مسلسل"بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان الماضي من عام 2020: "هاي عمر.. هاي شوجر".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المواد المصورة التي شاركتها نيللي كريم، وحصدت مئات التعليقات وآلاف تسجيلات الإعجاب، أبرزها: "هو في إيه بينكم"، "نظراتهم فضحاهم"، "إية هتجوزوا ولا إيه في الآخر؟"، "عمر وشوجر".

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.