عاري الظهر وشفاف.. يسرا اللوزي بفستان أسود في ختام القاهرة السينمائي

لايف ستايل

تألقت الفنانة يسرا اللوزي، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ42 الذي يقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت "يسرا" بفستان أسود ذو طبقات متعددة من الكرانيش المنفوشة، وجاء شفاف من منطقة الأكتاف، عاري الظهر، كما أنها لململت شعرها للوراء.

وسألت الفنانة يسرا اللوزي، الحضور عن رأيهم في إطلالتها، بعد الجدل الذي أثارته بعد ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي، خطفت أنظار الجمهور على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، فرغم زيادة الوزن التي بدت على ملامحها لكنها تألقت في إطلالتها الأنيقة.

وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي، وقتها، حديث رواد "السوشيال ميديا" بعدما حازت على إعجاب المتابعين لنجاحها في الجمع بين زيادة الوزن والاختيار الجيد في إطلالتها بحفل الافتتاح، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا منفوشا، مفتوحا من منطقة الصدر.

وأرجع البعض السبب في زيادة الوزن ولادة الفنانة يسرا اللوزي لابنتها الثانية "نادية" قبل أشهر قليلة.

وتفاعل رواد "فيس بوك" مع ظهور الفنانة يسرا اللوزي بعدد من التعليقات: "يسرا اللوزي هي حامل ولا إيه قمراية مهرجان القاهرة السينمائي" "ينفع لما اتغير أحلو زي يسرا اللوزي بعد ما ولدت"، فهي المعادلة الصعبة التي يعجز عنها صاحبات الوزن الزائد.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.