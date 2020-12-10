أجمل موديلات فساتين سهرة بأكمام للممتلئات

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 08:36 مساءً - لن يصعب بعد اليوم على المرأة الممتللئة أن تجد الازياء المناسبة لحضور السهرات لان هناك العديد من الخيارات لتتألق في مختلف المناسبات، وسوف نطلعك على أجمل فساتين سهرة للممتلئات باكمام لتجدي فيها تصاميم عصرية تناسبك.
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فساتين كم طويل ريم عكرا Reem Acra
قدمت المصممة اللبنانية ريم عكرا Reem Acra موديلات فساتين سهرة للسمينات باكمام بتصاميم مميزة ومحتشمة، حيث أنها بأكمام طويلة وقصّات واسعة لا تبرز الجسم، وبالتالي تخفي امتلاءه.
اختارت المصممة الأقمشة التي لا تلتصق بالجسم حتى لا تظهر امتلاءه، وتتسع الفساتين من أعلى بحيث تكسب العروس نحافة.
كما قدمت المصممة فستان أشبه بالعباءة الواسعة يناسب المرأة الممتلئة في السهرات، فضلاً عن الفستان بصيحة الكاب الرائجة.
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فساتين طوني ورد Tony Ward
يمكن أن تستلهمي إطلالاتك في السهرات من فساتين طوني ورد Tony Ward، حيث قدم المصمم موديلات فساتين سهرة للسمينات باكمام والتي تنسدل بتصميم واسع من أعلى ولا تحدد الجسم.
تنوعت ألوان فساتين طوني ورد لترضي مختلف الأذواق مثل الفستان الأحمر الداكن والفستان البيج والفستان الليلكي، وجميعها بأكمام طويلة مع لمسات التطريزات البسيطة.
فساتين زهير مراد Zuhair Murad
قدم المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad فساتين سهرة للسمينات باكمام وبتصاميم أشبه بالعباءات لتجمع بين الاحتشام والرقي وتخفي عيوب الجسم.
وتزينت الفساتين بالتطريزات البرّاقة لمزيد من الفخامة والإبهار.
شاهدي أجمل موديلات فساتين سهرة للسمينات باكمام من توقيع أشهر المصممين.
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