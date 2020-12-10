زوجة "العسيلي" تحتفل بعيد ميلاده الـ38: أصبحت أقوى بحبك ليا

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احتفل الفنان والمطرب محمود العسيلي، بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، مع زوجته الجديدة، خبيرة التجميل، أمنية عبدالمنعم.

واحتفلت أمنية عبدالمنعم بذكرى ميلاد زوجها، الذي ولد في 10 ديسمبر 1982، عبر نشرها مجموعة من الصور التي جمعتهما سويا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وكتبت له باللغة الإنجليزية.

وكتبت خبيرة التجميل، في احتفالها بذكرى مولد زوجها: "عيد ميلاد سعيد إلى حب حياتي، أنت من يدفعني دائما للوصول إلى أفضل ما لدي، وأنت الذي دائما ما تقول لي بأن كل شيء سيكون على ما يرام".

وتابعت: "أصبحت امرأة أقوى بفضل حبك لي، الذي لا ينتهي، ودعمك، أنت كل ما لدي، شكرا لأنك نجحت في جعل كل دقيقة من حياتي تجربة مبهجة".

جدير بالذكر أن الفنان محمود العسيلي يستعد حاليا لطرح أغنية "دنيا جديدة"، بمشاركة أمير عيد، الذي كتب ولحن له الأغنية.

وولد العسيلي في 10 ديسمبر 1982، واسمه الحقيقي محمود محمد أشرف حسين، وتخرج بعد دراسة اﻹعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة؛ إذ بدأ الغناء وهو في مرحلة الدراسة، بعدما أسس فرقة غنائية خاصة به وهو لا يزال طالبا في الجامعة.

وفي عام 2002 شارك "العسيلي" المطربة إليسا الغناء، خلال حفلة غنائية أنتجها لهما المنتج الفني أيمن عباس، كما عرض عليه إنتاج أولى ألبوماته "رايح على فين عام" عام 2004، والتي حققت نجاحا كبيرا في الألبوم الذي طرحه، وكان من ضمن الأغاني "مجنونة" وكتب المطرب كلماتها.