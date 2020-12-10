جومانا مراد تتألق بفستان ذهبي في حفل ختام "القاهرة السينمائي"

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شاركت الفنانة جومانا مراد بفستان أنيق، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وظهرت جومانا مراد بإطلالة ذهبي مميزة، وجاء الفستان يناسب قوامها بفتحة أمامية طويلة، مع مكياج بسيط.

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.