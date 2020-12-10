بفستان شفاف من البطن.. سمية الخشاب تتألق في ختام "القاهرة السينمائي"

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حضرت الفنانة سمية الخشاب، منذ قليل، فاعليات حفل ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأطلت سمية الخشاب، بفستان أسود سواريه ذو أكمام طويلة، وبطانة شفافة من منطقتي الصدر والبطن.

ومنذ أسابيع، شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة اتسمت بالأناقة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سمية الخشاب في الصورة مرتدية فستان أزرق، وعلقت: "كن متفائلًا دائمًا فالحياة مليئة بالمفاجآت".

وتلقت الفنانة تعليقات عدد من المتابعين، الذين تغزلوا بها؛ إذ جاء من بينها: "سمية اوعي تتجوزي خالص، خليكي كده جميلة، ومع نفسك ومامتك، وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي، الحياة أحلى من راجل ينكد علينا، ويحبطنا والله"، "تقريبًا يا سوسو بتعيشي أحلى أيام في حياتك دلوقتي.. إحنا عايزين دايما نشوفك مبسوطة وفرحانة"، "الناس عم تكبر وإنتي عم تصغري أكتر وأكتر".

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.