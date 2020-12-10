رضوى الشربيني تنشر صورًا جديدة لها: جزء من جمايلكم عليا

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نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها، بأحدث جلسات التصوير التي أجرتها لها المصورة بيلو حسين.

وعلقت رضوى الشربيني على صورها التي نشرتها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، على جلسة التصوير بقولها: "لو زي ما بتقولوا إني عملت حاجات كويسة لستات وبنات كتير، فده اسمه جزء صغير من جمايلهم عليا".

جدير بالذكر، أن حساب الإعلامية رضوى الشربيني على موقع "انستجرام"، وصل إلى 12 مليون متابع، وكتبت موجهة رسالة إليهم: "12 مليون سند وظهر، 12 مليون وقفوا جنبي وساعدوني علشان أوصل لكل ده، 12 مليون كلمة حلوة أو طبطبة عليه فىً وقت ما أنا مضيقه، 12 مليون مسؤولية وثقه يارب أبقى قدها، 12 مليون بحبكم وبموت فيكم، و12 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل مني ليكم يا حبايب قلبي".

وتقدم الإعلامية برنامج "هي وبس"، وهو متخصص في كل ما يتعلق بالمرأة بشكل عام من نصائح للجمال، وأحدث خطوط الموضة والأزياء، وعلاج الشعر والبشرة والأظافر، عبر فضائية "سي بي سي سفرة".