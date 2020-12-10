فيديو.. أول ظهور لـ فيفي عبده بعد الجدل حول مرضها: نفسي أحب فوفا شوية

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة فيفي عبده، الجدل حول حالتها الصحية، فقبل أيام خرجت في مقطع فيديو تطلب من متابعيها الدعاء لها، دون الكشف عن طبيعة مرضها، وقبل قليل، نشرت مقطع فيديو جديد.

ونشرت "فيفي" مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، ظهرت وهي داخل منزلها، مشيرة إلى إحدى صورها في فترة الشباب وقارنتها بملامحها حاليًا، قائلة: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله.. دي أنا ودي أنا.. أنا فوفا وأنا فوفا.. نفسي أحب فوفا.. نفسي أحب نفسي شوية حرام والله العظيم.. فيفي يا فوفا.. لايف يو بحبكم أوي.. بحبكم بجنون".

وكانت الفنانة فيفي عبده نشرت تسجيلا صوتيا، تحدثت خلاله عن حالتها الصحية، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت فيفي عبده: "مساء الفل من مصر أم الدنيا أنا عايزة أطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى ولا حاجة زي ما ناس كتير قالت، أنا عيانة بس في البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني".

وأكملت فيفي بصوت يظهر معاناتها من الإرهاق: "أنا طلبت منكوا تدعولي؛ لأني مكنتش بقدر أمشي على رجلي، وأديني بتعالج وإن شاء الله أبقى كويسة، أنا بطمنكوا عليا عشان اللي الناس كاتبينه حرام كده بيطلعوا إشاعات عليا".

وأضافت فيفي عبده: "الحمدلله أنا بتعالج وربنا يسهل، ربنا يخليكوا ليا ويشفي كل مريض ويشفيني يا رب شدة وتزول، بحبكوا أوي من مصر أم الدنيا ومن بيتي".

المرض يمنع مشاركة فيفي عبده في زفاف أمير شاهين

يذكر أنه في شهر أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة فيفي عبده، بغطاء الرأس "الحجاب"، خلال فيديو للحديث عن إصابتها بنزلة برد، مؤكدة أنها تسببت في غيابها عن فرح أمير شاهين ومنة الله جاب الله.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أونلاين" قريبا، كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء، إذ قالت: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".