بفستان شتوي محتشم.. بوسي شلبي تستعد لحفل ختام "القاهرة السينمائي"

لايف ستايل

تستعد الإعلامية بوسي شلبي، لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يبدأ بعد قليل في دار الأوبرا المصرية.

ونشرت "بوسي" صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي مرتدية فستان شتوي طويل، يحمل اللون الرمادي، وتميز بأنه محتشم؛ إذ لم يظهر منه سوى رقبتها.

كما لململت "بوسي" شعرها لأعلى، ووضعت المكياج المناسب لحفل ختام "القاهرة السينمائي".

وفي حفل الافتتاح تألقت الإعلامية بوسي شلبي، بفستان "أوف شولدر" وبفتحة طويلة من الأمام، ملون باللون اللبني، ويتوسطه حزام مزين بوردة ذهبية، وكانت شاركت متابعيها أيضا بصور من استعدادتها لحفل الافتتاح.

حفل ختام مهرجان القاهرة

ويقام حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.