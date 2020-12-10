بعد تسجيله في الإمارات.. ما تريد معرفته عن اللقاح الصيني وكيف يختلف عن "فايزر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قررت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الأربعاء، تسجيل لقاح سينوفارم الصيني لمحاربة "كوفيد -19"، استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية.

وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي راجعت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة ’سينوفارم سي إن بي جي‘، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس ’كوفيد – 19".

ولكن ماذا نعرف عن اللقاح الصيني الذي أقرته الإمارات والفارق بينه وبين لقاح فايزر؟.. هذا ما نستعرضه.

اللقاح الصيني "سينوفارم"

كيف يعمل؟

"سينوفارم" لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم تم قتله، تم تجريبه على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية، وفقا لسكاي نيوز.

نتائج مبشرة

بعد مراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها الشركة، أظهرت النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وسجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

بداية الاستخدام في سبتمبر

وافقت الإمارات في سبتمبر الماضي على توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس.

أزمة وحيدة

تحظى اللقاحات المعطلة بتاريخ من الاستخدام الناجح، وهي تكنولوجيا معروفة استخدمت في صنع لقاحات لأمراض مثل الإنفلونزا والحصبة وداء الكلب، لكنها لا توفر مناعة قوية مثل اللقاحات الحية، لذلك قد يكون من الضروري تناول عدة جرعات بمرور الوقت.

عدد الجرعات

وفقا لـ"سينوفارم"، فإنه من المحتمل أن يوصى بأخذ جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يوما، لأن الأولى توفر حماية بنسبة 97% فقط، لذا فإن التطعيم بجرعتين يرفع نسبة الحماية إلى 100%.

لقاح فايزر

كيف يعمل؟

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، على أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

مميزاته

قالت شركة فايزر عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية، إن لقاحها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونتيك" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 95 بالمئة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

عيوبه

-من عيوب فايزر أن المادة المعتمدة فيها وتدعى الحمض النووي الريبوزي المرسال messenger RNA (mRNA) غير مستقرة كيميائيا وتحتاج إلى درجة تبريد عالية تبلغ 70 تحت الصفر.

- اللقاح مصنوع من مادة وراثية متطايرة تعرف باسم mRNA، والتي تتعرض باستمرار للتهديد من جراء تدميرها بواسطة جزيئات أخرى في البيئة.

- إذا تُرك اللقاح لفترة طويلة جدًا قبل أن يتم استخدامه، فإنه يصبح دافئًا جدًا، ويبدأ هذا التحلل الطبيعي للـ mRNA إذا تم حقن هذا في شخص ما، فلن يعمل بشكل صحيح، ولن يصنع الجسم بروتين السنبلة ولن يكون هناك استجابة مناعية، وسيظل هذا الشخص عرضة للإصابة بكورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

الجرعة ومدة التحصين

الدراسات أظهرت فعالية اللقاح الأمريكي الألماني بنسبة 95 بالمائة مع جميع الفئات العمرية، ورغم الحاجة إلى جرعتين للحصول على الفائدة الكاملة منه، تُشير دراسات إلى إمكانية التحصين من كوفيد- 19 بعد 12 يومًا من الجرعة الأولى.

وفاة 6 أشخاص

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الأربعاء عن وفاة ستة أشخاص خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا المستجد طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة "بيونتك" الألمانية.

وأكدت الإدارة في بيان، إصابة أحد الأشخاص في مجموعة المشاركين باختبارات اللقاح بالسمنة وتصلب الشرايين، ووفاته بعد ثلاثة أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار، فيما أصيب المتطوع الثاني المتوفى بسكتة قلبية بعد 60 يوما من الجرعة الثانية.

وقالت: "توفى من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية، فيما يجري تحديد سبب وفاة شخصين آخرين، من بين المتوفين الستة ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاما".