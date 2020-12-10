صور خطوات رسم الحواجب باحترافية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - الحواجب الكثيفة والمرسومة بشكل متناسق بما يتناسب مع حجم العينين، تُضفي سحرًا خاصًّا وجمالًا على وجه المرأة، وتحقّق التوازن في ملامحه، وكذلك توسّع نظرة العين وتمنحها مظهرًا شبابيًّا. وبما أنّ الاتجاه السائد حاليًّا هو للحواجب المرسومة بالكامل، "الخليج 365.نت" يقدّم لكِ خطوات سهلة وبسيطة تساعدكِ في رسم الحواجب، لتنعمي بنظرة ساحرة وفقًا لما ذكره خبراء التجميل.



صور خطوات رسم الحواجب

تشذيب الشعيرات الضالة

خطوات رسم الحواجب باحترافية

بدايةً، عليكِ معرفة أنّ الحواجب الجميلة، تبدأ قبل العين (من جانب الأنف) وليس بعدها. لذا، حاولي أن تجعلي شكل الحاجبين متساويًا عن طريق إزالة شعيرات قليلة من كل جانب في كل مرة. استخدمي ملقطًا مائلًا، وانزعي الشعر بعد أخذ حمّام ساخن، وفي الضوء الطبيعي وباستخدام مرآة مكبّرة لتري كل شعرة.

واحرصي على إزالة الشعر الزائد قبل تمشيط الحاجبين في الاتجاه المعاكس للشعر، على أن يتم بعد ذلك إعادة ترتيبهما مرة أخرى. ولا تبالغي في إزالة الشعيرات في القسم العلوي من الحواجب كي لا تصبح رفيعة جدًّا، كما تخلّصي من الشعيرات الزائدة في بداية الحاجب، إذ هذا الأمر سيسهّل عليكِ رسم الحواجب.



تحديد خط الحاجب

خطوات رسم الحواجب باحترافية

تحديد خط الحواجب السفلي والعلوي، مع مراعاة عدم الاقتراب نهائيًّا من أول الحاجب؛ ضمانًا في النهاية للحصول على اطلالة طبيعية وجذابة بشكل أكبر. مشّطي شعر الحواجب للأسفل باستخدام فرشاة خاصة بالحواجب، وستجدين تلقائيًّا خط الحواجب الطبيعي الذي يجب أن ترسميه، سواء بقلم رسم الحواجب أو البودرة التي تمتاز بجعل شكل الحاجبين أقرب للطبيعي، واحرصي على اختيار ألوانهما ذات درجات ملائمة الشعر، بمعنى إذا كان لون الشعر فاتحًا فيتم معه اختيار ألوان أغمق بدرجة أو درجتين. إبقي الشعرات للأسفل وأنتِ ترسمين الخط على شكل ضربات خفيفة تشبه الشعر، بدلًا من إيجاد لون جديد.



رسم الحواجب

خطوات رسم الحواجب باحترافية

بعد الانتهاء من تحديد خطوط الحواجب، يأتي دور القلم لتعبئة الفراغات بشكل طبيعي أو فرشاة بودر التصحيح، لملء الرسمة تدريجيًّا. ثم، إعادة تمشيط الحواجب مرة أخرى؛ بغرض التأكّد من توزيع اللون بشكل صحيح.



إبراز لون الحواجب

خطوات رسم الحواجب باحترافية

سواء اخترتِ القلم أو البودرة، لا تختاري أبدًا لونًا أغمق من شعر حاجبيكِ. ويجب أن يكون الجزء الأغمق والأكثر كثافة من اللون على قوس الحاجب.



حدّدي الحاجب كلمسة نهائية



أخيرًا، مشّطي شعر الحاجب للأعلى والخارج، بحيث يتم مزج اللون جيدًا مع شعر الحاجب. اِنزعي قليلًا من الزاوية الخارجية، ثم خذي جل ومشّطي الشعرات الضالة بها لترتيبها. عزّزي قوس الحاجب عن طريق استخدام قلم مضيء بلون البشرة على عظمة الحاجب.



خطوات رسم الحواجب باحترافية



نصائح لرسم الحواجب المناسبة لشكل الوجه



لتحديد رسمة الحواجب المناسبة لشكل الوجه، إليكِ الآتي:

تحديد رسمة الحواجب المناسبة لشكل الوجه

الوجه الطويل : تناسبه الحواجب المنبسطة، مع انحناء طفيف نحو الأسفل.

: تناسبه الحواجب المنبسطة، مع انحناء طفيف نحو الأسفل. الوجه الدائري : يليق به الحواجب الحادّة عند قوس الحاجب، وفي حالة عدم الرّغبة في ذلك، يمكن أن تكون الحواجب ناعمة التقوّس، مع الابتعاد عن تلك المستديرة الشّكل.

: يليق به الحواجب الحادّة عند قوس الحاجب، وفي حالة عدم الرّغبة في ذلك، يمكن أن تكون الحواجب ناعمة التقوّس، مع الابتعاد عن تلك المستديرة الشّكل. الوجه البيضوي : الابتعاد عن الحواجب الدراميّة الشّكل واعتماد الحواجب المقوسة بشكل طفيف.

: الابتعاد عن الحواجب الدراميّة الشّكل واعتماد الحواجب المقوسة بشكل طفيف. الوجه المربع : تليق به الحواجب ذات الشكل المستدير.

: تليق به الحواجب ذات الشكل المستدير. الوجه على شكل القلب : تناسبه الحواجب المستديرة والمنخفضة القوس، لا سيّما إذا كان الذقن مُدبّبًا. أمّا إذا كان الوجه قصيرًا، فإنّ القوس الحاد يبدو مناسبًا أكثر.

: تناسبه الحواجب المستديرة والمنخفضة القوس، لا سيّما إذا كان الذقن مُدبّبًا. أمّا إذا كان الوجه قصيرًا، فإنّ القوس الحاد يبدو مناسبًا أكثر. الوجه الماسي: تليق به الحواجب المستديرة.

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