أحدث قصات الغُرَّة الأمامية للعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 ديسمبر 2020 06:36 مساءً - إذا كنت تتمتّعين قصة شعر نفسها لمدّة طويلة، وتتساءلين ما إذا كانت غُرَّة الشعر من ضمن صيحات عام 2020-2021، فالجواب هو نعم! فهذه التسريحة تدخل اليوم ضمن صيحات موضة قصات الشعر الرائجة، وتتميّز ببساطتها وتألقها في الوقت نفسه، وتمنحك إطلالة شبابية وحيوية وتجعلك تبدين أصغر سناً، كما أنها ملائمة للفتيات والنساء من كافة الأعمار.

يُساعد التغيير الدائم في روتينك الجمالي على تقوية ثقتك في النفس، والحصول على غُرَّة الشعر خطوة أولويّة ورائعة لتغيير إطلالتك. تابعي مع "الخليج 365.نت" على أحدث قصات الغرّة الأمامية لتتعرّفي أكثر على هذه الصيحة التي اتخذت شكلاً معيّناً:

أحدث قصات الغُرَّة الأمامية لخريف وشتاء 2020-2021

قصات الغُرَّة الأمامية لخريف وشتاء 2020-2021

قصة الغُرَّة الأمامية المنسدلة على الجبهة بشكل مائل قليلاً

الغُرَّة الأمامية المنسدلة على الجبهة بشكل مائل

إذا كنت ترغبين في اطلالة مختلفة وعصرية وتريدين إبراز معالم وجهك لتمنحي نفسك إشراقة خاصة، تستطيعين تجربة الغُرَّة الأمامية المنسدلة على الجبهة بشكل مائل قليلاً، ولكن يجب أن تكون الغُرَّة طويلة لتصل إلى بعد حاجبك.



قصة الغُرَّة الجانبية للشعر القصير

تُعد هذه القصة من أكثر قصّات الشعر رواجًا لهذا العام

لا تغيب هذه القصَّة عن الموضة، فهي تجمع ما بين القوة من جهة والنعومة من جهة أخرى، لتمنحك إطلالة ملفتة وفريدة من نوعها في آن واحد، إذا كان وجهك دائري وجبهة عريضة فعليك بعمل غُرَّة جانبية مائلة لتغطي جزء من جبهتك، أو اجعلي الغُرَّة تنسدل بشكل مائل لتغطي إحدى عينيك، أما إذا كانت لديك جبهة صغيرة، فقومي بقص الغُرَّة الأمامية متساوية من الأمام، وتنتهي قبل خط عينيك مباشرة.



قصة الغُرَّة الجانبية القصيرة المُتدرِّجة على الجبهة

تناسب هذه القصة ذوات الشعر القصير

هل تمتلكين شخصية جريئة وترغبين في الحصول على إطلالة ملفتة وفريدة من نوعها؟ إذا كنت من صاحبات الشعر القصير، قومي بعمل غُرَّة جانبية مائلة قصيرة لتتدرج على جبهتك، أو قصي غُرَّة أمامية طويلة واجعليها تنسدل على جبهتك، بحيث تكون خفيفة من الأمام و يظهر جزء من الجبهة.

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قصة الغرّة الأمامية الطويلة الكلاسيكية

قصّة الغرّة الطويلة لإطلالة أنثوية أنيقة

تُليق هذه القصة كثيراً بالسهرات، وذلك نسبة لتاريخها الأرستقراطي، الغُرَّة هنا على طول الشعر، فلا غُرَّة قصيرة ولا بارزة، لا تدرُّجات ولا حاجة للحجم الكثيف، طبيعية وخفيفة وتكون بعض الخصل أطول من الأخرى بالمقارنة مع الغُرَّة القصيرة.

قصة الغُرَّة المتمرّدة القصيرة

هذه القصّة تناسب الشعر القصير المالس

تتميّز هذه القصّة بلوك جذاَّب ورائع بالنسبة للواتي يردن اعتماد ستايل جريء، هذه الغُرَّة هي مثالية لكنّها قد تبدو متمرّدة قليلاً، من السهل أن تجرّبها صاحبات الشعر المالس بدلاً من المموّج وهي تصل إلى مستوى تحت الحواجب.



قصة الغُرَّة المُدرَّجة

قصّة الغرّة المدرّجة تُناسب بشكل كبير الشعر متوسط الطول

بدأت هذه القصة تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء عموماً والنجمات خاصةً، يُمكنك اعتمادها لتظهري بلوك عصري رائع يبرز جمال إطلالتك بشكل كبير.



قصة الغُرَّة المالسة المتساوية

قصّة الغرة المتساوية تُعتبر من تسريحات الشعر الرائجة

تُسيطر هذه القصة على ساحات الموضة الخاصة بتسريحات الشعر، حتى أنَّها اصبحت جزء من تسريحات الشعر المختلفة الرائجة حالياً، سواء في الشعر الطويل أو القصير لإطلالة جريئة وعصرية.



قصة الغُرَّة الأمامية مع الشعر الطويل

قصّة الغرّة الأمامية مع الشعر الطويل المالس لإطلالة أنثوية جذابة

تُشكل الغُرَّة القصيرة الأمامية مع شعر طويل مفرود متساوي خيارك الأمثل لإبراز جمالك، لا تترددي بإعتمادها لأسلوب كلاسيكي وجذّاب ولإطلالة مليئة بالحيوية والأنوثة.



قصة الغُرَّة الجانبية للشعر الكيرلي

تتميّز هذه القصّة بعفويتها وتناسب الشعر الكيرلي

إن كنت من المُحبَّات للأساليب الجريئة وترغبين في مواكبة صيحات قصات الغُرَّة الأمامية، وتغيير إطلالتك، واذا كان شعرك كيرلي ما عليك سوى باعتماد الغُرَّة الكيرلي المتطايرة على الجبين، لتخطفي أنظار كل من حولك.



قصة الغُرَّة الأمامية المُبعثرة

تمتاز هذه القصّة بأسلوب عفوي وتُناسب الشعر الخفيف

كوني متميزة ومتألقة بتطبيق قصة الغُرَّة المُبعثرة اذا كان شعرك خفيف لإظهاره أثقل، هذه الإطلالة مثالية مع الشعر المالس أو المُموَّج لأنَّ الشعر الكيرلي قد يجعّد ويتمرّد.



قصة الغُرَّة الجانبية المنسدلة على العينين

الغُرَّة المنسدلة

لإطلالة عصرية ولافتة، يمكنك الإعتماد الغُرَّة المنسدلة، فستكون اطلالة مميزة للغاية، وهي مناسبة جداً لصاحبات الوجه المربع، لإخفاء الجبهة أو كسر حدة ذلك الشكل. و يجب أن أن تكون الغُرَّة خفيفة في المنتصف وثقيلة من الجانب.

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