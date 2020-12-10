كورونا اليوم: الفارق بين لقاحي فايزر وأكسفورد.. وفيتامينات تكافح الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

تأثير الفيروس على ذرية الشخص المصاب

لا يمكن أن تؤثر عدوى "كوفيد – 19" على ذرية الإنسان، كما لا يمكن أن يؤثر المرض الذي أصابه على أطفاله بعد شفائه.

أعلن ذلك مدير معهد "باستر" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، أريغ توتوليان، الذي قال:"في حال تعافى الإنسان بفضل خضوعه لعملية إعادة التأهيل فإن ذريته لن تتأثر صحيا أبدا بما أصابه من الفيروسات والأمراض، وأشار إلى أن عملية إعادة التأهيل بعد الإصابة بشكل خطير من فيروس كورونا يمكن أن تستغرق فترة طويلة"، وفقا لروسيا اليوم.

فيتامينات قد تساعد في مكافحة "كوفيد-19"

كشف الدكتور الكسندر مياسنيكوف، بأن الفيتامينات والعناصر المعدنية ربما تساعد في مكافحة الفيروس التاجي المستجد، مشيرا إلى كيفية التغذية عند الإصابة بالمرض.

يشير مياسنيكوف، إلى أن 90% من حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" تكون مشابهة للأمراض التنفسية الحادة. لذلك ينصح بعدم تناول المضادات الحيوية والأدوية الهرمونية وأدوية مانعة تخثر الدم، وفقا لروسيا اليوم.

عالم فيروسات إيطالي يقارن بين لقاحي "فايرز" و"أسترزينيكا"

أكد عالم الفيروسات الإيطالي غويدو سيلفستري الأستاذ في جامعة أتلانتا الأمريكية أن لقاحي فايزر/بيونتيك، وموديرنا أنجع من لقاح أسترزينيكا ـ أوكسفورد من حيث الفعالية وحماية كبار السن.

وكتب على "فيسبوك" تعليقا على البيانات المنشورة في مجلة لانسيت عن دراسة المرحلة الثالثة للقاح المضاد لوباء "كوفيد – 19"، والتي شملت الـ24 ألف شخص: "المشكلة لن تظهر هنا في الولايات المتحدة، وأعتقد في بريطانيا أيضا، نظرا لأننا سنستخدم اللقاحين الأولين، بينما سنرى كيف ستتعامل الحكومة الإيطالية واللجنة الفنية العلمية مع هذه البيانات، كونهما ركزا كثيرا على اللقاح الثاني".

وأضاف: "لقد علم أغلبنا النتائج أصلا.. فعالية كاملة في الحماية من العدوى بنسبة 70 %، وفعالية بنسبة 62 % لمن تلقى الجرعة الكاملة وفقا للبروتوكول، وبنسبة 90 % لمن تلقى جرعة مخفضة عن طريق الخطأ، كما أن اللقاح آمن بشكل ممتاز كما هو معروف"، وفقا لروسيا اليوم.

أدوية يجب توفرها أثناء الجائحة

كشف البروفيسور سيرغي زيريانوف، رئيس قسم الصيدلة العامة والسريرية بجامعة الصداقة الروسية، الأدوية التي يجب أن تكون في متناول اليد أثناء الجائحة.

ويفيد موقع AiF، بأن البروفيسور حذر من شراء المضادات الحيوية، لأن استخدامها في العلاج يجب أن يتم وفق وصفة طبية فقط، وينصح بدلا منها بشراء أدوية مخفضة للحرارة، وقال، "الأفضل باراسيتامول، لأن إيبوبروفين لم تظهر فعاليته في وباء "كوفيد-19". كما يجب أن تكون قطرات الأنف في متناول اليد أيضا"، وفقا لروسيا اليوم.