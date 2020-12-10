حتى في الحالات المتوسطة.. "كورونا" يتسبب في ضرر عصبي طويل الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

أظهرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من المضاعفات العصبية، حتى في المرضى غير المصابين بأمراض خطيرة.

منذ بداية الوباء، أصبح من الواضح أن الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، يمكن أن تؤثر على أجهزة الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، يتضمن ذلك المشكلات التي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي - بدءًا من الحالات العقلية المتغيرة إلى النوبات إلى السكتات الدماغية.

في الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أنه من بين مرضى كوفيد في مستشفياتهم، كانت المضاعفات العصبية تؤثر على سلسلة كاملة، وقد شوهدوا حتى في الأشخاص الذين كانوا يعانون من عدوى متوسطة بدرجة أكبر، وفقا لموقع " medicalxpress".

من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الأمريكيون السود أو من أصل إسباني معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمضاعفات عصبية، وفقًا للباحثة الرئيسية دكتور بريا أناند، من مركز بوسطن الطبي، لكنها قالت إنه من المهم توثيق كيفية ظهور المضاعفات في المستشفيات التي تخدم المرضى من ذوي الدخل المنخفض والأقليات.

درست أناند وزملاؤها سجلات أكثر من 900 مريض مصاب بفيروس كورونا تم علاجهم في مستشفياتهم في الفترة ما بين 15 أبريل والأول من يوليو.

بشكل عام، أصيب 18 مريضًا بسكتة دماغية، و 15 مصابًا بنوبات صرع، وتم تشخيص 26 مريضًا بأنهم مصابون باعتلال الدماغ - وهو مصطلح واسع لاختلال وظائف المخ، بما في ذلك الارتباك والهذيان.

أصيب بعض المرضى الآخرين بتلف في الأعصاب أو مشاكل في الحركة، كان من بينهم خمسة مصابين بالرمع العضلي، حيث ترتعش العضلات أو ترتجف بشكل لا إرادي.

أظهر أحد المرضى علامات التهاب الدماغ المناعي، وهي حالة نادرة حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة في النخاع الشوكي أو الدماغ، مما يتسبب في حدوث التهاب، وتحسن المريض بعد العلاج بالكورتيكوستيرويدات المضادة للالتهابات.

ويؤثر كوفيد على نظام الأوعية الدموية لدى بعض المرضى - مما يجعل الدم أكثر عرضة للتخثر، على سبيل المثال، وهذا يمكن أن يكون وراء مضاعفات مثل السكتة الدماغية.

أخيرًا، قالت أناند، من المحتمل أن يغزو الفيروس نفسه الجهاز العصبي المركزي لدى بعض المرضى، وأشارت إلى أن هذا يُلاحظ أحيانًا مع بعض الفيروسات الأخرى - مثل الهربس والفيروس المضخم للخلايا.