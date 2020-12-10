زوج "إيمان" ضيع "شقى عمرها" على "الستات": "قالي بحوشهم للأولاد"

علاقات و مجتمع

7 أعوام من الزواج انتهت بطلب زوجة ثلاثينية الخلع من زوجها بسبب خداعه وتعدد علاقاته النسائية، وعلى الرغم من أنها كانت تأمن له إلا أنه خانها بعد استيلائه على كل ما تملك.

وقفت" إيمان.ع.غ"، البالغة من العمر 32 عاماً، أمام الإخصائية الاجتماعية بمكتب النزاعات الأسرية بإحدى محاكم الأسرة، بعد إقامتها دعوى خلع من زوجها، الذي يعمل موظفاً بوحدة محلية.

قالت الزوجة: "تزوجت بعقد شرعي صحيح عام 2013، وعشنا حياة سعيدة وعاهدت نفسي أن أكون زوجة مدبرة من أجل بناء مستقبلنا معا، كنت أتقاضى راتبي وأسلمه له، ويقول إنه يدخل جمعيات من أجل تأمين مستقبلنا، وفعلاً كان ملتزما واستطعنا ادخار مبلغاً مالياً، ومع زيادة الأعباء وإنجابي 3 أطفال، بدأت في التدبير أكثر، لكن اكتشفت أنه أنفق الأموال المُدخرة على نزاوته مع سيدات عرفها منذ عامين".

وأضافت: "جوزي بيخد كل مرتبي، وافتكرت في الأول أنه بيعمل جمعيات زي مافهمني علشان مستقبل أطفالنا الـ3 لكن بعد كده اكتشفت إنه بيصرف مرتبي وشقى عمري على نزاوته مع الستات اللي يعرفها، اتصدمت ومتخيلتش إنه ممكن يكون بتاع ستات"، بهذه العبارات بررت إيمان طلبها الخلع من زوجها، لكنها أصرت على إقامة الدعوى للخلاص منه.

وأشارت إلى أنها اكتشفت مصادفة من خلال زميلة لها أن زوجها له نزوات مع سيدات متعددة: "مكنتش عارفة حاجة، واحدة زميلتي بتقولي خلي بالك من جوزك، فاستغربت، وبعدين بدأت أراقب تصرفاته وتليفونه وجدت شات جنسي على الواتس آب والماسنجر وراقبت تصرفاته لحد ما اكتشفت إن ليه نزوات كتير ولما واجهته اعترف وقال كل الرجالة كده، وبعدين اكتشفت أنه صرف مدخراتي على نزواته وكمان مرتبي".