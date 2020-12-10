خبير: لا أحد يعلم ماذا سيحدث عند تطعيم شخص مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رد نيقولاي كريوتشكوف الخبير في الدراسات المتعلقة بالأدوية ومدير عام الشركة الروسية للبحوث العلمية، على ما يحدث إذا تم تطعيم الشخص المصاب بفيروس كورونا، لكنه لا يعلم ذلك وليست لديه أية أعراض تدل على إصابته

وقال: "يجب على الأطباء اختبار كل مرشح للتطعيم عن طريق فحص دمه وفحص PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس ووجود مضادات لديه. إلا أن هذا الأمر يبدو مستحيلا في ظروف ضغط هائل تتعرض له المختبرات الطبية والأطباء على خلفية مقاومة انتشار وباء فيروس كورونا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأوضح: "لا يعلم أحد ماذا سيحدث بمريض مصاب بـ"كوفيد – 19" لم تظهر لديه أعراض واضحة، إذ أن العلم لا يزال يحل تلك المشكلة الطبية".

وأضاف: "في هذه الحال لن يشكل اللقاح على الأرجح عند هذا المريض مناعة كافية. وهناك كذلك احتمال لإصابة المريض بشكل خطير من "كوفيد – 19". لكننا لم نجد إلى الآن أية أدلة طبية مقنعة على ذلك".