منها ضبط مستوى الكوليسترول.. فوائد مذهلة لـ لبن الفستق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن لبن الفستق يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يمثل بديلا جيدا للبن الأبقار بفضل خلوه من اللاكتوز والجلوتين، فضلا عن غناه بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية وتساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن لبن الفستق غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تعمل على ضبط مستوى الكوليسترول وتحمي من تصلب الشرايين، فضلا عن أهميتها القصوى لبناء جدران الخلايا.

كما يعد لبن الفستق كنزا من الفيتامينات؛ حيث إنه غني بفيتامين E، الذي يحارب الشيخوخة، وبروفيتامين A المهم لصحة فلورا الأمعاء وعمليات الأيض، وفيتامينات B1 و B2 و B6 المهمة لصحة المخ والأعصاب.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز لبن الفستق بأنه غني بالبروتين؛ حيث يشكل البروتين نسبة 20% منه، كما أنه قليل السعرات الحرارية نسبيا، ويحتوي على القليل من الكربوهيدرات.

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