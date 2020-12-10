الامارات | أميركا.. ثروات أصحاب المليارات تتضاعف خلال وباء "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا.. ثروات أصحاب المليارات تتضاعف خلال وباء "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أن ثروات أصحاب المليارات في الولايات المتحدة زادت أكثر من تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وكشف معهد الدراسات السياسية وأميركيين من أجل العدالة الضريبية أنّ مجموعة ثروات اصحاب المليارات البالغ عددهم 651 مليارديرا في الولايات المتحدة، ارتفعت من 2,95 تريليون دولار في 18 مارس الماضي إلى 4,01 تريليونات دولار.

وقال المدير التنفيذي للمعهد فرانك كليمنتي "لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذا التراكم للثروة في أيدي قلة من الناس"، مشيرا إلى أن قيمة الأرباح تتجاوز حزمة إنعاش الاقتصاد الأميركي التي ينظر فيها الكونغرس.

وأضاف أنّ "أرباحهم من جراء الوباء هائلة لدرجة أن أصحاب المليارات الأميركيين يمكنهم دفع فاتورة قرار إنعاش كبير مرتبط بكوفيد من دون أن يخسروا سنتًا من قيم ثرواتهم قبل انتشار فيروس" كورونا المستجد.

وذكر القائمون على الدراسة أنّ أرباح الثروة البالغة تريليون دولار يمكن أن تغكي شيكات إنعاش بقيمة ثلاثة آلاف دولار لجميع الأميركيين البالغ عددهم نحو 300 مليون.

وتؤجج الدراسة الجدل المحتدم أساسا في الولايات المتحدة حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء لتقليص التفاوت المتزايد في الثروة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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