10 معلومات عن لينا شاماميان قبل إحياء ختام "القاهرة السينمائي"

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ساعات ويقام حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، في دار الأوبرا المصرية، بعدما شهد مشاركة الكثير من الفنانين في الوطن العربي والمشاركة خلاله بالأعمال الفنية.

وتستعد الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان لإحياء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية.

يرصد "هن" أبرز المعلومات عن الفنانة السورية لينا شاماميان في التقرير التالي

- ولدت لينا في مدينة دمشق في العام 1980.

- قدمت أول أغنية حين كانت في سن الخامسة، حين طلبت منها مديرة الحضانة الغناء على مسرح المدرسة.

- يمتد تاريخها في عالم الغناء إلى 20 عامًا.

- قدمت 4 ألبومات غنائية وهما "هالأسمر اللون" و"شامات" و"غزل البنات"، وطرحت آخر ألبوماتها "لونان" منذ أربعة سنوات.

- وتعد الفنانة السورية "شاماميان" أول فنانة من المنطقة العربية أعادت إحياء موسيقى "وات رينبو" وعرفتها للجمهور العربي.

- تتميز "لينا" بكتابتها للأغاني والعزف على الآلات الموسيقية بالإضافة إلى انتاجها.

- شاركت في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine.

- افتتحت في 27 يونيو 2019 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.

- وتستعد حاليًا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكرى".

- خاضت لينا شاماميان أولى مغامراتها الغنائية باللهجة المصرية عبر تقديمها أغنية "هنعيش ونشوف"، في تتر مسلسل "إلا أنا".

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحت للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.